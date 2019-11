Restoranitest: Itaalia Tallinki moodi

Suvel lisas Tallink oma restoraniportfelli uue söögikoha, Itaalia köögiga Ristorante Flavore. Nii kui kõikjal maailmas, on Itaalia ka meil üks gastronoomiliselt paremini esindatud maid. Üks hea itaallane mahub teiste hulka ikka veel ära.

Natuke tööstuslik, natuke nostalgiline, kuid ootamatult avar ja üllatavalt värske – nii võib iseloomustada restorani Flavore. Foto: Raul Mee

Ainult et sadama ja Kultuurikatla vahel asuvat Flavoret on väga raske iseseisvalt üles leida, käiguteed lihtsalt ei vii sellest mööda. Pealegi on sadama ümbruse söögikohad oma linna kodanike poolest justkui hüljatud, jäetud turistide hooleks. Aga ega turistidelgi pole tänavafrondist veidi tahapoole jääva restorani märkamine kuigi lihtne.