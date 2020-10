Restoranitest: Eesti esimene lihapallibistroo

Oru Hubi hotell pakub vabakontoreid ja on restorani muutnud bistrooks. Foto: Raul Mee

Tallinna lauluväljaku kõrval asuvas hotellis Oru Hub on avatud Eesti esimene lihapallibistroo. Vaatamata sellele, et turistid on muutunud harulduseks, leidsin ainsa viite uudse söögikoha kohta soomekeelsest ajalehest.

Koroonapiirangute tõttu on ilmselt kõige raskem vanalinna restoranidel, kes on oma äriplaani turistidele rajanud, ja muidugi ka hotellirestoranidel. MEKK ja Konrad, mõlemad väga hea tasemega, on uksed juba kinni pannud. Oru Hub Hotel pakub oma ruumes vabakontorit – “privaatseid nurgakesi ja hiiresõbralikke laudu”, restoran aga on end ümber kujundanud lihapallibistrooks.