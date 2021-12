TalTechi uurimisrühma juht Pavel Starkov: kõrghariduse eest peab maksma

Veebipoed manipuleerivad hindadega, turuosalistel ja tarbijakaitseametil sai mõõt täis

Sisustuskaupade müügiga tegeleva veebipoe ON24 juhataja Astrid Bachmann on tähele pannud, et mõned konkurendid petavad tarbijaid ja manipuleerivad hindadega. Sama on tähele pannud tarbijakaitse, mis andis teada, et võtab hindadega manipuleerimise nüüd karmimalt luubi alla.

Sisustuskaupade müügiga tegeleva veebipoe ON24 juhataja Astrid Bachmann on tähele pannud, et mõned konkurendid petavad tarbijaid ja manipuleerivad hindadega. Sama on tähele pannud tarbijakaitse, mis andis teada, et võtab hindadega manipuleerimise nüüd karmimalt luubi alla.