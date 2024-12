“Siin ei ole midagi imelikku.” Operaili uus juht selgitab, miks Tartu jahukuningad raudteeäri ostsid

„ Eks need mõtted liiguvad üles-alla, “ ütles raudteeettevõtte Operaili uus juhatuse liige Richard Tomingas selle kohta, kuidas tema koos äri uute omanikega riikliku raudteefirma ostu kaalutles.

Selles, et Tartu Milli omanikud otsustasid raudteeärisse siseneda, ei ole midagi imelikku, ütles ta intervjuus Äripäevale.

Täna viidi lõpuni riigiettevõtte AS Operail erastamise protsess . Enampakkumise võitnud Tartu ettevõte AS Tiigi Keskus on Operaili ostuks loonud eraldi tütarettevõtte RailProject OÜ, mille uueks juhatuse liikmeks saab lisaks ettevõtte tegevjuhina jätkavale Merle Kurvitsale Richard Tomingas.