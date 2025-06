Tagasi 10.06.25, 15:45 Tööõnne ekspert: suviselt kergem töörütm tuleks legaliseerida Suvel, kui enamik inimesi puhkab, võiks tööd teha oma tempos, kaugtööna maakodust, et jõuab ka tomateid kastma ja järve ujuma, leiab tööpsühholoog ja tööõnne eestkõneleja Tiina Saar-Veelmaa.

Saate “Töö ja palk” juht Helen Roots ning külaline, tööpsühholoog ja tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa.

Foto: Andres Laanem

Saates “Töö ja palk” jagab tööõnne ekspert Tiina Saar-Veelmaa praktilisi nõuandeid selle kohta, kuidas puhata nii, et päriselt ka puhkad – ja mida saavad teha juhid, et suve lõpuks ei saabuks tagasi töölainele väsinud tiim, vaid hoopis säravad silmad ja uus hoog.

Ta selgitas, et tööõnne tajumine võib olla hooajaline – kevadeks kuhjunud väsimus, pikad päevad ja kasvanud ootused toovad sageli kaasa motivatsioonilanguse või isegi läbipõlemise. Hea on aga teada, et teadlik juht saab selliseid märke märgata ja leevendada. Näiteks aitab juba see, kui suheldakse tiimiga avatumalt või muudetakse töötempot.

Abi oleks kas või sellest, kui hommikul ei pea alustama tööasjadega nii vara, kui õhtusumedus või suvekontsert on veninud pikale. Kindlasti ei tohiks inimesed aga tunda end süüdi, veel vähem teha töötegemise nägu, kuivõrd eesmärk ei ole töötegemist mängida, vaid see, et töö oleks tehtud ja inimesed ei ootaks sinu järele.

Selle juures on hea läbipaistvus, kes ja millal teeb tööd. Meeskonnatöö puhul oleks otstarbekas muuta tavapäraseid töörütme, näiteks nihutada hommikukoosolekud hilisemaks.

Saates tuli juttu ka sellest, kuidas juht saab suve teadlikult juhtida: mitte üksnes tööülesannete, vaid ka meeskonna vaimse vormi mõttes. Kas juhi enda tööõnn paistab välja? Jah – ja väga selgelt. Kui juht on väsinud, kandub see paratamatult ka tiimi. Hea juht ei karda end laadida, samuti julgustab ta oma inimesi puhkama õigesti – mitte vaid füüsiliselt eemal olema, vaid ka vaimselt tööülesannetest lahti laskma. Et puhkuse eel ei tekiks süüd ega pinget, saab tööandja aidata teadliku töökoormuse planeerimise ja läbimõeldud asendustega.

Suvel motivatsiooni hoidmise võti peitub Tiina Saar-Veelmaa sõnul aga mitmekesisuses: rutiinist välja aitavad nii vahelduvad ülesanded, hooajalised projektid kui ka väiksemad tunnustused. Mõelda tuleb ka nendele töötajatele, kes ei saa suvekuudel puhata – kas või väikeste žestidega, mis aitavad tunnetada, et nad on märgatud ja hoitud.

Lõpetuseks jagas Saar-Veelmaa kolme soovitust, mida juht võiks teha juba sel nädalal: vaata üle oma tiimi puhkuseplaanid, räägi inimestega nende energiatasemest ning hinda ausalt ka enda tööõnne seisu. Ja asjatundja enda suveõnne retsept? See on kombinatsioon loomeinspiratsioonist, kirjutamisest ja sumedatest ühisolemisest sõpradega.

Vestlust suunas Personaliuudiste juht Helen Roots.