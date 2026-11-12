Tagasi Aasta tööstur 2026 nominent Enn Õunpuu: vahel tuleb järjekindlalt läbi seina joosta. “Suurim väljakutse on insenerid” Meil oleks võimekus insenere ja tootearendusspetsialiste ette valmistada, kuid huvi nende erialade vastu on suhteliselt väike, ütleb Elcogeni asutaja ja Aasta tööstur 2026 nominent Enn Õunpuu. Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Enn Õunpuu Elcogeni uut tehast alles esimeseks sammuks üleilmse laienemise suunas;

kuidas võib tehisintellekti andmekeskuste energiabuum muuta Eesti tehnoloogiaettevõtte kasvuplaane ja miks peab Õunpuu suurimaks kitsaskohaks inseneride nappust.

Elcogeni asutaja ja juht Enn Õunpuu näeb mullu valminud tehases esimest sammu tootmise ülemaailmsel laiendamisel. Ettevõtte tehnoloogia järele kasvatab nõudlust tehisintellekti andmekeskuste hüppeliselt suurenev energiavajadus, kuid kiire kasvu kõrval peab Õunpuu Eesti tehnoloogiatööstuse üheks suuremaks probleemiks kvalifitseeritud inseneride nappust.

Elcogeni asutaja ja juht Enn Õunpuu on üks kolmest aasta tööstur 2026 konkursi finalistist. Teised nominendid on Lemeks Grupi juht Jüri Külvik ja Hevi Optronicsi üks asutajaid ja juht Kristjan Tiimus . Kokku esitati konkursile 11 kandidaati. Aasta tööstur 2026 selgub 18. novembril toimuval konverentsil Tööstuse äriplaan 2027 Aasta töösturi konkurssi korraldavad Äripäev, Tööstusuudised ja ABB Eesti.

Järgneb intervjuu Enn Õunpuuga.

Olete tänavu aasta töösturi kolme nominendi hulgas. Elcogen on ettevõttena varemgi tunnustust pälvinud, kuid seekord on tähelepanu keskmes teie kui juht. Mida selline tunnustus teile tähendab?

Tunnustusega on alati nii ja naa. Kui räägitakse ettevõtte juhi tunnustamisest, siis mina arvan, et see on tegelikult rohkem kogu kollektiivi tunnustamine. Juhi ülesanne on panna kollektiiv tööle, määratleda eesmärgid ja strateegia. Inimesed, kes ettevõttes töötavad, on aga need, kes selle kõik ellu viivad.

Ma arvan, et suurema osa tegelikust tööst teevad ära meie inimesed. Täna on Elcogenis üle 140 töötaja, kellest 90 töötab Eestis ja ülejäänud Soomes meie tütarettevõttes. See, kuhu oleme jõudnud, on kõigi nende inimeste panus. Selles mõttes ei taha ma seda tunnustust väga palju enda arvele kirjutada.