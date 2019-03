Aasta algas lennukalt

Üks Toronto börsi edasi vedanud aktsiaid on lennukeid tootev Bombardier. Foto: Reuters/Scanpix

Börsidel on aasta alanud lennukalt ning kahekohalisi tõusunumbreid näitavad õige mitmed maailma börsid ning indeksid.

Kui Tallinna börsiindeks on aasta esimese kahe kuuga kerkinud 4,98 protsenti, siis maailma mastaabis millegi erilisega tegu pole. Üks maailma enimjälgitud indeks, ligi 500 Ameerika suurettevõtet koondav S&P 500 on eurodes mõõdetuna kerkinud 11,97 protsenti. Euroopa ekvivalent Stoxx 600 on samal ajal kerkinud 10,41 protsenti. Päris muljetavaldav. Eriti, kui kõrvutan kasvu enda portfelliga, mis on sama ajaga kerkinud aasta alguse 298 970,47 euro pealt veebruari lõpuks 311 524,81 peale, mis teeb tõusuks veidike üle 4,2 protsendi.