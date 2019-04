Lükkasin kroonid rahapesumasinasse

Ei... jutt ei käi spekulatsioonist ega Swedbankist, seekord otsustasin kasu lõigata pikemaajalist ajahorisonti silmas pidades ning hoopis kaugemalt.

Nii suunasin oma pilgu Taani pangandussektorisse, aktsia poole, mis on alates rahapesuskandaali lahvatamise hetkest kaotanud väärtusest pea poole. Jah, jutt käib Danskest, mille aktsia maksis veel aasta tagasi 246,2 Taani krooni, kuid on rahapesuskandaalide tõttu kukkunud tänaseks 127,45 krooni tasemele. Samuti on aktsia oma P/E suhtelt (7,25) praegu viimase viie aasta madalaimal tasemel ning odavam isegi Swedbankist (8,2).