Minu jaoks on valimised alles ees

Mario Draghi Foto: EPA

Europarlament sai valitud, kuid turgude ja investorite jaoks on väga olulised valimised alles ees.

Mõtlen muidugi Euroopa Keskpanga juhi ametit, mille kohta maailma ühe suurima võlakirjafondi PIMCO endine juht Mohamed El-Erian ütleb, et kui selle valikuga mööda panna, saab sellest turgudele väga suur ebakindluse allikas. Seda ma ei taha ja nii on mul huvi, et ametisse saaks keegi, kellel on õige kompetents ja karakter.