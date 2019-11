Investor Toomas: piibel poole hinnaga

Mis oleks parem jõulukink iseendale või perele, kui panna alus oma finantsvabadusele ning investeerida kingitustele kuluv raha hoopis oma aktsiaportfelli täiendamiseks.

"Intelligentne investor" on investor Toomase jaoks kui piibel. Foto: Äripäev

Siiski tuleb silmas pidada, et üksikaktsiate portfelli valimisel on kõige tähtsam hinnata, kas see on sinu jaoks piisavalt soodne ning ettevõte tugev – valeotsus võib kalliks maksma minna ning nii võib investor jääda pikaks ajaks aktsiate otsa lõksu.