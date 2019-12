Optimistid! Mina usun siis, kui ise näen

Ryanairi aktsiat võin nimetada ka oma Brexiti-aktsiaks. Ostsin portsu odavlennufirma aktsiaid siis, kui Suurbritannia börs Brexiti referendumi järel 2016. aasta suvel kivina kukkus.

Kisa Brexiti ümber ei ole veel kaugeltki lõppenud Foto: TOLGA AKMEN, AFP/Scanpix

Mäletan, et üldine ehmatus oli suur, kuid olin veendunud, et turg on üle reageerinud. Üleöö ei muutunud midagi, mis oleks õigustanud aktsia hinna nii järsku langust. Alles nüüd, kolm ja pool aastat hiljem, hakkab Brexitiga selgust saama.