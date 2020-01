Kuidas viiruse pealt börsil teenida?

Ennustada koronaviiruse mõju turgudele on just nagu panustada hipodroomil Viiruse-nimelisele hobusele – ehk teisisõnu õnnemäng, mitte investeerimine.

Turismiga seotud ettevõtted said hoobi, aga kaoses on ka võitjaid. Foto: Reuters/Scanpix

Koronaviiruse puhang Hiinas ja selle levik mujale maailma on muutnud aktiivseks spekulandid, kes hüppavad ühelt turult teisele, müüvad üht aktsiat ja ostavad teist ning hoiavad kolmandat – kõike lootuses viiruse mõjult aktsiaturgudele kena kasum lõigata. Aga mil määral on üldse võimalik viirusepuhangu mõju üksikutele aktsiatele ja ka turule prognoosida ning kas neil prognoosidel on ka mingit tõsist alust?