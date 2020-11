Mintos minu raha ei saa!

Foto: ekraanitõmmis

Mintos üllatas mind uudisega, et plaanib raha kaasata ja lubab osaleda ka minusugustel väikeinvestoritel. Kas siiski tasub saada aktsionäriks Mintoses?

Iga start-up´i ellujäämise eeldus on piisavalt palju rahastust, mis lubaks kasvuga vallutada turu, et siis hakata teenima kasumit. Niisamuti toimib ka Mintos – ühisrahastusturu vallutamise taga on korralikult investorite raha, kes lasevad firmal agressiivselt laieneda, inimesi palgata ja mis salata, see aasta ka koroonakriisi üle elada.