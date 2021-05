Mu kinnisvaraaktsiad on kui öö ja päev

Foto: Anti Veermaa

Kui võrdlen kahte oma väärtpaberiportfellis olevat ärikinnisvarafondi EfTEN Real Estate III ja Baltic Horizonit, siis ühe aktsiagraafik näitab päris nukrat pilti.

Milles on küll asi, et Baltic Horizon pole suutnud EfTENiga samal määral kriisist taastuda. Kui enne kriisi toimus mõlemal kena kasv, siis 2020 aasta muutis kõike. EfTENi aktsia taastus kriisist juba 2020. aasta lõpuks, Baltic Horizoni osak on aga endiselt miinuses. Mõlemad tegutsevad kõigis Balti riikides ja sarnastes ärikinnisvara segmentides.