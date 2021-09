Millist lennuaktsiat osta? Minu portfellis olev lennufirma on sihikindlalt läbi kriisi vuhisenud

Juba praegu on Ryanairi reiside maht kasvanud 90 protsendini pandeemia-eelsest ning 2022. aasta suveks plaanitakse uus rekord teha. Foto: Reuters/Scanpix

Pandeemiakriis lennunduses näitas selgelt kätte, millised firmad ja ärimudelid on elujõulised ja jätkusuutlikud ning millised mitte. Kes on, need tulevad kriisist välja kõigi tulede põledes ja lippude lehvides, valmis hõivama palju suuremat turuosa. Õnneks on Ryanair minu portfellis üks selline.

USA lennundusturul, kus konsolideerumine ammu toimunud, on kõik lihtne. Isegi sedavõrd lihtne, et kui USA teatas vaktsineeritud reisijate riiki lubamisest, langesid kõigi nelja suure lennufirma aktsiad mõnevõrra. Põhjus lihtne: see uudis oli ammu hinnas sees. Euroopa lennundusturg on aga endiselt nagu revolutsiooniaegne Venemaa, kus ülemklassid ei taha ja alamklassid ei saa.

Euroopas on endiselt turg täis kümneid hingevaakuvaid ja riigiabi toel püsivaid firmasid. Pandeemia ei suutnud seda turgu küll puhastada sedavõrd kui lootsin, sest hädatappude asemel pumbati riigiabi miljardites juurde. Aga ikkagi joonistusid head ärimudelid ja firmad kriisis selgelt välja.

