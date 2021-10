Investor Toomas: hommikurutiiniks saanud aktsiamärkimine tehtud!

Miks minilao kasutamine on kasvav trend ja millal sina võid miniladu vajada?

Mis on pildil oleval cafe racer mootorrattal pistmist minilaoga? Nii mõndagi. Mõlema juured ulatuvad 60ndate algusesse – ühel Inglismaale, teisel USA-sse. Seotus seisneb aga ka selles, et minilaod on muuhulgas sobilikud motohuvilistele rataste ja muude hobitarvikute hoiustamiseks. Milleks veel miniladusid kasutatakse ja miks see on kasvav turg?

