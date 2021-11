Adjöö, Londoni börs – Brexit tähendab Brexitit

Ryanairi lennuk. Foto: Scanpix

Kasutasin 2016. aastal Brexiti referendumi tulemusele järgnenud ehmatust ära, et juurde osta kolinal kukkunud lennufirma Ryanairi aktsiaid. See oli õige arvestus, et lennuühendused ei katke ja elu läheb edasi. Kuid Brexit tähendabki Brexitit, enam ei ole brittidel ja Suurbritannial kõiki neid võimalusi, mis on liidu liikmetel ja ettevõtetel tuleb kohaneda.

Ryanairil ja teistel Londonis noteeritud lennufirmadel, mis Euroopa Liidu siseliinidel vabalt lennata tahavad, tuleb tagada, et üle poole ettevõttest oleks ELi aktsionäride kontrolli all. Aasta algusest, mil Suurbritannia liidust lahkus, Ryanair enam seda nõuet ei täida. Vaid veidi üle kolmandiku aktsiatest on ELi investorite käes, möönis Ryanairi juht Michael O’Leary sel kuul Bloombergi telekanalile. Ja kuna suhted ELi ja Suurbritannia vahel on Brexiti järel pigem piredad, on mõistlik parem pikema viivituseta need nõuded täita.

