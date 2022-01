Oli see vast võimas aasta! Portfell kosus 171 000 euro võrra

Augustis ennustasin, et kui just "kõigi krahhide ema" ei tule, siis ootan aasta lõpuks oma investeerimisajaloo rekordtootlust. Mu ennustus läkski täide.

Kuigi olin 2021. aasta alguses börsi suhtes üsna optimistlik, ei osanud ma seda küll oodata, et portfell nagu pärmi peal paisuma hakkab ja elu suurima tõusu teeb.

Kokku kasvas mu portfell aastaga 171 000 euro võrra ning Excel näitab tootlusnumbriks 43,6%. See tähendab, et oma miinimumeesmärgi aastas 12% tootlust teenida olen ma möödunud aastal rohkem kui kolmekordselt ületanud. Kuid tuleb tunnistada, et kõrget tootlust igal aastal hoida pole teps mitte lihtne. Meenutan, et olen tegelenud investeerimisega praeguseks täpselt 20 aastat ja minu portfelli pikaajaline keskmine aastane tootlus on 11,5%.

