Meta kukkumine vallandas indeksis laviini

S&P 500 ja Nasdaq liitindeksis on suur mõju osaliste turuväärtusel ning seetõttu mõjutab nende aktsiate liikumine ka indeksite muutusi. Foto: Reuters/Scanpix

Facebooki emafirma Meta Platformsi järsk langus kehvade majandustulemuste peale tõi halva üllatuse aktsiasse investeerinuile, aga veelgi suurema jahmatuse turvalistesse indeksitesse investeerinuile. Selgub, et suurtel firmadel on indeksitele ülisuur mõju.

S&P 500 indeksis sisaldub 80% USA aktsiaturgudel esindatud turuväärtusest. Indeksi nime kohaselt on seal 500 ettevõtet, aga et viis selle liiget on emiteerinud eri klassi aktsiaid (Alphabet, Fox, Discovery, News Corp, Under Armour), on aktsiate koguarv 505.

