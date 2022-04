Ehmatusega leidsin portfellist rängalt odavnenud aktsia

Sain hetkeks nautida ligi 45% suurust tootlust, kuid nüüd vaatab ehmatusega portfellist vastu punane positsioon. Foto: Anti Veermaa

Viskasin portfellis olevatele aktsiatele pilgu peale ning avastasin, et kasvuaktsiana portfelli võetud Adobe on portfellis langenud alla ostuhinna. Ehmatusega uurisin lähemalt, miks on aktsia hind tipust odavnenud ligi 40%.

Tegin kasvule suunatud investeeringu ning soetasin Adobe aktsiaid 2020. aasta lõpus, kui maksin ühe aktsia eest 465 dollarit. Olin investeeringuga väga rahul, kuna eelmise aasta ralli ajal jõudis aktsia hind lausa pea 670 dollari juurde, mis tähendas minu jaoks ligi 45% suurust tootlust.

