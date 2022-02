Analüütikute ostunimekiri S&P 500 indeksi aktsiatest

Elister OÜ paigaldas Torm Metalli värvimistsehhi automaatvärvimise süsteemi

Elister OÜ on äsja lõpetanud uue projekti Torm Metalli tootmises, kuhu tööstuslikke viimistluslahendusi pakkuv ettevõte paigaldas Gema automaatvärvimise süsteemi. Samasse tootmishoonesse on Elister OÜ 2018. aastal üles seadnud ka kogu ülejäänud automaatseks värvimiseks vajaliku süsteemi, milleks on seitsmeetapiline pesu, kuivatus- ja küpsetusahi ning multifunktsionaalne konveiersüsteem. Nüüd on täisautomaatne komplekt koos ning Torm Metalli juhataja räägib projektist lähemalt.

