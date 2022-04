Sain värske ostulisti otse USAst

Rohelisest mõtteviisist sündinud ärihoone – Grüne maja

Rohepööre on praeguse ajastu üheks iseloomulikumaks märksõnaks ja looduslähedane mõtteviis on hakanud aina jõulisemalt imbuma igasse eluvaldkonda. Ka arhitektuuris ja ehi-tuskunstis on fookus üha enam enegiasäästlikel lahendustel ja rohelisema keskkonna kujundamisel. Üheks heaks näiteks, kuidas urbanistlikus miljöös looduslähedasemat töö-keskkonda luua, on hiljuti Haabersti linnaossa kerkinud Grüne maja, mis kujutab endast moodsat rohekontorit.

Rohepööre on praeguse ajastu üheks iseloomulikumaks märksõnaks ja looduslähedane mõtteviis on hakanud aina jõulisemalt imbuma igasse eluvaldkonda. Ka arhitektuuris ja ehi-tuskunstis on fookus üha enam enegiasäästlikel lahendustel ja rohelisema keskkonna kujundamisel. Üheks heaks näiteks, kuidas urbanistlikus miljöös looduslähedasemat töö-keskkonda luua, on hiljuti Haabersti linnaossa kerkinud Grüne maja, mis kujutab endast moodsat rohekontorit.