USA börsipaanika pühkis minu portfellist 26 000 eurot, edasiseks on mul plaan

Eelmise nädala keskel alanud suures börsisulas on minu portfellist haihtunud üle 26 000 euro. Foto: AFP/Scanpix

USA megaaktsate viisik ehk FAANG on naasnud lihtsurelike sekka. Koos praeguse turulangusega on hakanud hajuma ka usk, et megafirmade kasv on lõputu. Kõigele vaatamata kavatsen mina enda aktsiatest endiselt kümne küünega kinni hoida.

Bloombergi andmetel on tänavu üle kümne aasta nii-öelda FAANGi (Facebook ehk Meta Platforms, Aaple, Amazon, Netflix ja Google’i emafirma Alphabet) aktsiate hinnasihid vähenenud. Kui näiteks 2013. aastal kergitasid analüütikud viisiku hinnasihte 116% ehk enam kui kahekordseks ning aastatel 2015 ja 2020 vastavalt 63% ja 58%, siis tänavu on hinnasihte 25% kärbitud.

