Otsus kahjumiga väljuda oli ainuõige tegu

Brasiiliast karvutuna tulema

2017. aastal võtsin positsiooni Brasiilia aktsiaturgu järgivas ETFis EWZ, ostes sada osakut 34,01dollarise hinnaga. Nüüd, neli aastat ja kolm kuud hiljem, on hind täpselt samas kohas ning on aeg eksperimendile joon alla tõmmata. Tuleb tõdeda, et Brasiilias pügati mu tootluse ootus sama karvutuks kui bikiinipiirkond.