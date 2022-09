Ainus väärtpaber, mida julgen täna 100% soovitada

Eelmine investor Toomase konverents tõi kokku enam kui 830 osalejat, järgmine tõotab 21. jaanuaril kokku tuua juba enam kui tuhatkond investeerimishuvilist. Foto: Raul Mee

Mul on suurim hea meel esitleda praeguse aja väärtuslikemat väärtpaberit: järjekorras seitsmes minunimeline konverents on teie ees!

Kui minult on küsitud, mis on aidanud mul enam kui 20 investorina tegutsetud aasta jooksul edestada nii indekseid kui suuremat jagu professionaale, siis suure osa viimaste aastate edust julgen liialdamata kanda just endanimelisel konverentsil saadud ideedele, tutvustele, motivatsioonile, inspiratsioonile ja ka praktilistele teadmistele.

On ju konverents loodud läbinisti praktikute poolt ja igal aastal olen andnud endast parima, et tuua lavalaudadele kokku investeerimismaailma parimad tegijad nii meilt kui mujalt. Koostöös investeerimiskogukonna ning koostööpartnerite panusele on väikesest koosviibimisest tänaseks kasvanud megakonverents, kuhu jaanuaris ootan juba ligemale 1000 osalejat.

Kõik küsimused saavad vastuse

Mitte kunagi varem pole ma olnud programmi ja konverentsi väärtuse osas nii enesekindel kui täna, sest seitsme korraldusaastaga on saanud selgeks, et konverentsi suurim väärtus on konverentsi osaleja, sina ise, tänu kellele meie regiooni võimsaim investeerimiskonverents teoks saab. Kindlust süstib eelmise konverentsi osalejate antud ligemale sajaprotsendiline soovitusindeks.

Eelmisel konverentsil publiku poolt eraisiku kontodelt Tallinna börsil tehtud investeeringute maht oli ligi 30 miljonit eurot. Siia arvestusse ei kuulu kõik need, kes tegutsevad börsil ettevõtte alt, nii nagu mina. Samuti ei kajastu siin meie välisinvesteeringud. Just meie kogukond on see, kelle otsused panevad paljuski paika kohalike aktsiate liikumissuuna. See tekitab nii aukartust kui uudishimu küsida enda kõrvalolijalt, mis on tema järgmised investeeringud.

Ega ma ilmaasjata öelnud, et paljud minunimelise konverentsi osalejad võiksid lavalaudadel ka ise ilma igasuguse valehäbita üles astuda. Viimase konverentsi osalejate tagasiside ütleb üheselt: nii nagu ikka, ükski küsimus, kui tahes lihtne või keeruline, Kultuurikatlas juba vastuseta ei jää. Ühtviisi põhjust osaleda on nii neil, kelle portfell 5, 500, 5000, 50 000 kui 5 miljonit eurot. Programm on kokku pandud just seda silmas pidades.

Parem investeering kui MSFT

Lisaks meie enda kogukonna liidritele esinevad minu kutsel esmakordselt Eestis kolleegid Lätist ja Leedust – sealsed investor Toomased, kes sarnaselt minuga tegutsevad pärisrahaga, omavad kohalikust börsist suurepärast ülevaadet ning on sarnaselt minuga suutnud enda tegutsemise ajaloo jooksul turgude keskmist tootlust edestada.

Üles astub tuntud Rootsi investor, ettevõtja ja kirjastaja Jan Sterner, kes on turgudel toimuvat jälginud juba alates 1970ndatest, Stockholmi börsi kõige paljulubavamad investeerimisideed laotab meie ette finantsvaba investor ja populaarsete investeerimisraamatute autor Marcus Hernhag.

Taas on lubanud esineda eelmisel konverentsil karuturgu täpselt ennustanud Eesti juurtega professionaalne USA börsikaupleja Alexander Elder, kes tuleval konverentsil prognoosib, milliseks võib kujuneda käesolev investeerimis- ja kauplemisaasta. Ühtlasi kaardistab ta suurimad riskid ja võimalused nii börsikaupleja kui pikaajalise investori vaatenurgast. Võin saladuskatte all öelda, et suurnimesid on oodata veelgi.

Investeerimis-, kauplemis- ja ettevõtlusideedest ühesõnaga puudust ei tule. Pommuudistest ja üllatustest samuti mitte. Raha, tootluse, edulugude ning ämbrite kõrval ei saa aga ära unustada, kuidas sellest kõigest meile pikas vaates tolku oleks. Nii pöörame esmakordselt suurt tähelepanu sellelegi, kuidas ehitada ärisid ja investeerimisportfelli nii, et tervis ei kannata. Loomulikult saab osa programmist ka energeetika tulevik meiesuguste väikeinvestorite vaatevinklist.

Minu elu parimaks investeeringuks võib pidada Microsofti aktsiaid, mis on tootnud mulle aastate jooksul tubli 100 000 eurot kasumit. Üks Microsofti aktsia maksab täna 244 dollarit ehk üksjagu rohkem kui minunimelise konverentsi pääse. Enda kogemusest julgen lubada, et MSFT tootlusele teeme konverentsilt saadud teadmiste, tööriistade ja tutvustega tuule alla.

Piletid enam soodsamaks ei lähe

NB! Nii nagu igal aastal, hoiatan nüüdki ette, et minu varasemate aastate konverentsid on juba üsna varakult kõik viimse kohani välja müüdud. Sestap tasub endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda. Sobib hästi ka kingituseks, jõulud on tulemas!

Mida ütlevad aga eelmistel aastatel osalenud? Siin on mõned nopped tagasisidelehtedelt:

“Üritus oli väga laiahaardeline, sai erinevaid huvitavaid ettekandeid jälgida ja saan teises saalis toimunut ka kodus hiljem järele vaadata! Lisaks olid ettekanded ja üritus täpselt nii pikad, et jaksasid kaasa mõelda ja õhtuks ei olnud täiesti läbi.”

“Hea, et krüptoteemasid rohkem ei olnud, neid ei viitsi väga kuulata. Muidu oli täitsa tipp-topp.”

“Korralduslik pool oli hea. Asukoht meeldis. Esinejad olid põnevad ja tarkust sai.”

“Korraldus sujus, püsisite graafikus, asjad töötasid, inimesed olid kohal. Polegi tänapäeval nii vähe :)”

“Programm oli hästi kokku pandud ja igav ei hakanud kordagi. Toit oli ka väga maitsev!”