Toomase konverentsi kuluaarides paljastati investeerimissaladusi

Investor Toomase konverentsi kuluaarivestlustes jagavad aasta investor Kristjan Liivamägi ja Paavo Siimann investeerimissaladusi. Foto: Raul Mee

Investor Toomase konverentsil anti küll karuturu hoiatusi, kuid investeerimisgurud soovitavad hoida pea selge, asjad endale selgeks teha ja riskid ära maandada, nii annab iga olukord võimalusi. Uute investeerimisürituste kuupäevad on nüüdseks samuti avalikustatud.

Rokkmuusik Tanel Padar on investor Toomase konverentsi regulaarne külastaja ning praeguseks on tal juba soliidne investeerimisportfell. Padar toob välja, et investeerimine sobib kõigile olenemata vanusest ning tootlust ei tule, kui investeeringud ei tee. Lisaks avaldas ta kuluaarivestlustes saladuse, milline eelmise aasta IPO vihastas rokkmuusiku välja.

