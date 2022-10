Aktsia, millel seisab ees vältimatu tõus

Microsoft teatas juba jaanuaris 69 miljardi dollari suurusest tehingust videomängude tootja Activision Blizzardi ostmiseks. USA Föderaalse Kaubanduskomisjon uurib võimalikku monopoolset seisundit, kui Microsofti tegevjuht Satya Nadella on kindel, et positiivset otsust on oodata novembri lõpuks. Foto: Reuters/Scanpix

Minu portfelli lipulaeva Microsofti tarkvara peetakse peaaegu kullastandardiks ning ta on tehnoloogiaaktsiate seas üks investorite lemmikuid. Nüüd on analüütikute hinnangul silmapiiril juba hinnatõus üle 300 dollari.

Minu portfellis on Microsofti aktsia osakaal üle 21% ning kokku on mul 425 aktsiat keskmise hinnaga 34,33 dollarit aktsia. No ei saa ma üle ega ümber sellest eduloost – just nimelt Microsoft on minu portfelli suurim edulugu ja näide heast kasvuaktsiast, mida on tulnud hiljem kõrgemalt tasemelt juurde osta. Vaatamata tema kukkumisele koos turu langusega, on tema tänane hind üle seitsme korra kõrgem kui minu aktsia keskmistatud hind.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev