Paneksin raha Amazoni aktsiasse vaid ühel tingimusel

USA e-kaubandusgigandi Amazoni äri kasvukiirus on hakanud raugema ja kasumlikkust käputäie töötajate koondamisega ei kindlusta. Samas kui võetakse ette investeeringute kärpimine ja hakatakse väärtusettevõtte stiilis tegutsema, võib investor leida tugeva rahalehma.

Amazon teatas äsja, et plaanib koondada rohkem kui 18 000 töötajat , mis on viimase aja üks suuremaid koondamisteateid maailmas. Samas kui vaadata ettevõtte töötajate mahtu, siis see on vaid piisk ookeanis. Investoritele võib see olla aga hea märk.