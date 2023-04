Hakka või juurde ostma! Buffetti üllatuslikud tehingud ongi kasumlikud

Vanameister Warren Buffett pani käpa peale Jaapani suurtele konglomeraatidele juba 2020. aasta augustis. Ja ta ei eksinud jälle. Foto: Reuters/Scanpix

Sel ajal kui paljud investorid koroonapandeemia ajal pigem USA tehnoloogiaaktsiates varju otsisid, üllatas vanameister Warren Buffett 2020. aasta augustis teatega investeeringust Jaapani vanamoelistesse kaubandushiidudesse.

Tänaseks on tiksunud Berkshire Hathawayle ja selle investoritele – mina seal hulgas – Jaapanist kena kopikas. See on järjekordne näide, kuidas hoolimata suurest investeerimist ootavast „rahakuhjast“ (Berkshire'i kassas oli toona pea 146 miljardit dollarit) on kannatlikult otsitud väärtuslikke ettevõtteid, mille turg on põhjendamatult odavalt hinnastanud. Võetud üles nagu „võid ja saia, mis on maha pilland maiad“ – kipub vägisi pähe riim ühest vist Kukerpillidelt kuuldud laulust.