Tehistaibu pulliturg lõhnab kangesti mullituru järele

AI sildi alla kipume toppima justkui kõike, mis natukenegi tehistaipu meenutab. Tegelikult aga inimmõistusele sarnast süsteemi veel pole ja selle arendamiseks kulub ehk suisa sadu miljardeid. Kasumit hakkaks AI tooma sisse alles kauges tulevikus. Foto: Reuters/Scanpix

AI ehk tehistaibu buum on suuresti see jõud, mis on toonud USA peamise aktsiaindeksi S&P 500 välja langusest ja suunanud uuele pulliturule. See pull näeb välja nagu mull.

Investorina tahaksin näha, kuidas aktsiaturg kasvab sellepärast, et majandusel läheb paremini ja aktsionäridega jagatavad kasumid suurenevad. Paraku tuleneb praegune kasv suuresti sellest, et investeeritakse kõvasti tehisintellekti arendusse. See näeb välja samasugune jätkusuutmatu mull nagu NFTd. Käegakatsutavaid kasumeid ei ole tehistaibust lähemal ajal eriti oodata.