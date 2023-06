Artikkel

Tehisintellekt vedas sügavas miinuses olnud positsiooni kiirele kasvule

Adobe tegevjuht loodab Figma 20 miljardi suuruse tehingu lukku lüüa juba selle aasta lõpus. Foto: AP/Scanpix

Kui ma mõni aasta tagasi magasin hea müügikoha maha ja Adobe aktsia vedas mind sügavasse miinusesse, siis täna on viimane kuum trend tõstnud positsiooni taas rohelisse ja võib oodata tulevikus lisagi.

Jällegi surnu mängimine ja põhjast suure paanikaga müümata jätmine on tõestanud, et turuliidri aktsiat hoides suudetakse tugev langus taas ümber pöörata. Viimaste nädalate kiiret kasvu on vedanud tehisintellekti hullus ja kui viimases kommentaaris tõdesin, et tahaksin rohkem selle potentsiaalist teada, siis neljapäeval avaldatud teise kvartali tulemused annavad kergeid vihjeid, et tulevikupotentsiaal on suur.