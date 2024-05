Kümme ohu märki, et aktsia hakkab hapuks minema

Investor Arne (Kavastu) Talving Foto: Andras Kralla

Aktsia rallib ja investoril on muhe meel. Samas tiksub kuklas teadmine, et igale buumile järgneb krahh ning kukkumised käivad nii kiirelt, et enamik investoreid jääb aktsiamüügiga hiljaks. Kuidas ohtu õigel ajal tuvastada?

Mina olen oma 22aastase investeerimisajaloo jooksul palju selliseid olukordi üle elanud, kus näen oma portfelli kiirelt punaseks värvumas. Üks asi on see, kui kogu turg kukub korraga ehk olgu mu portfellis olev ettevõte nii kasumlik ja vägev kui tahes, selle aktsia langeb koos kõigi teistega lihtsalt börsikrahhi tõttu. Seal on raske õigel ajal väljuda ja alati pole mõtetki, sest pärast krahhi tuleb alati uus tõus, nagu on näidanud ajalugu. Näiteks 2020. aasta koroonakriisi ajal ja 2022. aasta karuturu ajal istusin ma aktsiates sees ja sain hiljem kiire taastumise osaliseks, seega käte peal istumine tasus ennast ära.