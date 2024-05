Enefit Green vireleb: leidsin rohevõsast kolm alternatiivset kullakamakat

Meretuulepargid, mida paigalduslaev tootluse teenimiseks ritta seab, on jätkuvalt ka investor Toomase huviorbiidis. Foto: Cadeler

Tuuleenergeetika kasumlikkus on viimasel ajal kehv ja aktsiahinnad peegeldavad seda. Mina leidsin aga sektori perifeeriast kolm aktsiat, kus kasum ja kasv hoopis teisest mastist.

Märtsis hädaldasin, kuidas Enefit Greeni aktsia muudkui taandub. Noh, mis ma oskan öelda kaks kuud hiljem? Taandumine jätkub, 3,22 eurolt on aktsia vajunud 3,04 eurole. Tõenäoliselt ei kuku see praegu enam sügavamale, sest juuni keskpaigas on oodata 10,5sendist dividendi. Aga kui see dividendi maksmine möödas on, võib aktsia kaubelda oma IPO tasemel (2,9 eurot) küll.