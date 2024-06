Minu investeering kahanes hetkega kümme korda

Pettunud Huumi investorid: meid kooritakse jõhkralt

Saunakeriste tootja Huum andis nädala alguses teada, et valmistub ettevõtte müümiseks ning lahkub esmalt investeerimisplatvormilt Funderbeam. Otsus aga ei ole meeltmööda Huumi aktsionäridele, kes tunnevad, et neile on müts pähe tõmmatud.