Kerisetootja lahkub Funderbeamilt ja müüb firma maha

Poolaasta Funderbeamis: kriisihirm on loonud suurepäraseid ostukohti

Aasta algusest on Funderbeami indeks kukkunud 24,3 protsenti, jäädes alla nii suurematele indeksitele kui ka minu portfellile. Kukkuval turul on aga igati loogiline, et riskantsemad investeeringud saavad pihta kõige tugevamini.