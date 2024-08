Tagasi 22.08.24, 15:32 Circle K sunnib ostumõtteid mõlgutama Meilgi levinud tanklakaupluste keti Circle K omanikfirma hiigelsuur ülevõtupakkumine tuntud 7-Eleveni keti omanikule on löönud jaapanlased pahviks ja tekitanud Tokyo börsil riskantse ostuvõimaluse.

Circle K-d ostes võib võimalusel saada soodsalt ka osaluse 7-Elevenis. Foto: Reuters/Scanpix

Seda börsinädalat alustas Torontos noteeritud Alimentation Couche Tard, Circle K keti omanik uudispommiga, tehes ülevõtupakkumise Tokyos noteeritud firmale, kellele kuulub 7-Eleven kett. Ülevõtupakkumise suurus on konfidentsiaalne, 7-Eleveni direktorid alles vaevad seda, kuid Bloombergi hinnangul on see vähemalt 38,4 miljardit dollarit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun