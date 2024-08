Tagasi 12.08.24, 11:43 Energiafirma ahvatleb kõrge dividenditootlusega New Yorgi börsilt leiab aktsia, mis pakub investorile enam kui 9protsendilist dividenditootlust.

Energiaaktsia peibutab investorit enam kui 9protsendilise dividenditootlusega. Foto: AFP/Scanpix

Vitesse Energy on firma, mis teatas investoritele koos esimese kvartali tulemustega, et tõstab kvartaalse dividendi 0,50 dollarilt 0,525 dollarile aktsia kohta. Nii oli investoritele selge, et see tähendab 9,2%-list dividenditootlust, vahendab The Motley Fool.

