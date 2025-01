Tagasi 09.01.25, 14:08 Kui teeks õige portfelli stiilsemaks turgu ületava luksusaktsiaga Luksuskaupade veidi kättesaadavam versioon on luksusaktsiad, mis ahvatlevad kuulsate nimede ja raudkindla mainega. Ainult sellest aga ei piisa – aktsia võiks sind oma nime vääriliselt ka luksuseni välja viia.

Suurima turuväärtusega luksuskaupade kontsern LVMH paistab kaotavat turul oma hoogu. Foto: Zumapress/Scanpix

Luksusaktsiate atraktiivsus ei seisne mitte ainult selles, et nad panevad hästi vastu majanduslangusele, vaid ka nende potentsiaalis ületada turge majanduse õitsengu ajal. Kohati isegi näib, et luksusaktsiad on majandusest isoleeritud.