Tagasi 08.01.25, 16:31 Ostukohaga mälukiipide tootja paistab põneva aktsiaideena Uusi investeerimisvõimalusi kammides jäi mulle silma mälukiipide tootja Micron Technology, mille aktsia tegi mullu päris pööraseid liikumisi. Uurisin, kas praegusel tasemel võiks see olla investeering, mis Nvidiaga saavutatud edu kordaks.

Microni peamine tootmishoone Boise’i linnas Idaho osariigis. Foto: Micron

Micron Technology on asutatud 1978. aastal Idaho osariigi pealinnas Boise’is. Ja sellest on praeguseks saanud pigem metsatööstuse ja energeetika poolest tuntud osariigi üks suuremaid tööandjaid. Börsil on ettevõte noteeritud juba 41 aastat ja kõik need aastad aktsiaid portfellis hoidnud investorid on saanud üle sajakordse tootluse.