Investorid ennustavad Coop Panga võlakirjadele suurt populaarsust
“Intressimäär on kõrgem kui ma ootasin, ma usun, et jaeinvestorid oleks pakkumise täis märkinud ka madalama määra puhul,“ ütles investor Lev Dolgatsjov, kes nimetab pakkumist igati atraktiivseks ning kaalub ka ise selles osalemist.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.