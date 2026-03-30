Mängiks vingerpussi konservatiividele ja teeks hädas inimestele head?
Kuulasin esmaspäeval Äripäeva raadios Mallukat, kodanikunimega Mallu Mariann Treimann-Legranti. Edukat suunamudijat, kes on hiljuti alustanud ka investeerimisega. Kuid mind kõnetas investeerimisest ja tema kui ettevõtja loost enim just intervjuu lõpp, kus naine võttis kokku pildi, mis paistab inimeste tuhandetest kirjadest talle.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.