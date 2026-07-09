Ost tehtud! Panustasin uuesti 40% kukkunud aktsiale
Nagu eile rääkisin, siis viimasena minu portfelli lisandunud IREN kukkus juunis niivõrd järsult, et viis ära umbes 40% investeeritud rahast. Sellegipoolest otsustasin turu avanedes uue ostutehingu lukku lüüa.
Juunis vallutas börsid SpaceXi ajalooline börsidebüüt. Pärast IPOt kiiresti kerkinud aktsia langes peagi emissioonihinna lähistele, mistõttu tegid investorid sellega aktiivselt nii ostu- kui ka müügitehinguid. Nii jõudis SpaceX populaarsemate aktsiate sekka.
Viimast ostu vaadates käis mul südame alt jõnks läbi, kui kuu alguses oma portfelli liikumisi kokku lõin: maikuu lõpus IRENisse pandud rahast on tänaseks 40% läinud. Selline kukkumine väärib juba täitsa otsa vaatamist, sest nagu ma ostes ütlesin, ei välista ma hinna kukkudes positsiooni suurendamist.
Swedbanki finantsturgude vanemmaakler Meelis “raketihoiataja” Maasik esitles InvesteerimisFestivali laval koos privaatpanganduse varahalduse kliendihalduri Martin Korjusega kuut aktsiaideed. Möödunud aastal välja käidud ideed on praeguseks juba kõrge lennu teinud.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.