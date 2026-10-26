Budapest võlus arhitektuuriga, kuid kinnisvarahinnad panid ahhetama

Budapestis ringi jalutades tabasin end alatasa imetlemast uhkeid hooneid. Suursugune arhitektuur, elavad tänavad ja lõunamaisem õhustik jätsid linnast sümpaatse mulje. Investorina tekkis aga küsimus, mis sealne kinnisvara maksab.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks võib Budapest näida turistile taskukohane, kuid kohalikule koduostjale osutuda Tallinnast karmimaks turuks;
- kuidas on Ungari riigi toetus, odav laenuraha ja arendajate rahastus kinnisvarahindu üles kütnud ning miks jätab see investori ettevaatlikuks.