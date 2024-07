Tagasi 11.07.24, 18:06 Tallinna börsi suurfirmad lubasid mulle nii kasvu kui prisket dividendi Tallinna börsi ettevõtted on tuntud helde ja stabiilse omanikutulu maksmise poolest– haarasin investeerimisfestivali laval nööbist Enefit Greeni, TKM Grupi ja Harju Elektri juhtfiguuridel, et saada aimu, kas heldet dividendi ei saaks hoopis veelgi suuremasse kasvu investeerida ning seeläbi investorile veelgi enam väärtust luua.

Harju Elektri finantsjuht Priit Treial (vasakult esimene), TKM Grupi juht Raul Puusepp ja Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim (paremalt teine) vastasid Äripäeva investor Toomase küsimustele dividendi ja kasvu kohta. Investor Toomast esindas Äripäeva börsitoimetuse juht Indrek Mäe (paremalt esimene).

Foto: Simo Sepp

Minu portfellis on neist ettevõtetest ainsana Enefit Greeni aktsiaid. Ettevõtte finantsjuht Veiko Räim kinnitas mulle, et eesmärk tuua minu ja teiste aktsionärideni igal aastal pool kasumist on jätkuvalt jõus ning kaalutlemisruumi on siin vähe. Ettevõtte juhatus lähtub põhimõttest, et investoril peab olema palgapäev ning Räime kinnitusel pole seetõttu kunagi ükski investeering tegemata jäänud.

