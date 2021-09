Üks konkreetne investeerimissoovitus

Investor Toomase konverents 2022 tõotab üle trumbata kõik varasemad. Foto: Raul Mee

Kui mullu järjekorras viienda endanimelise konverentsi investeerimissoovitusena välja hüüdsin, ei osanud ma niivõrd suurt võitu oodatagi. Ei tootluses, tutvustes ega teadmistes.

Nüüd olen julgem: aeg on välja kuulutada järjekorras kuues investor Toomase konverents, mis tõotab taas üle trumbata kõik varasemad! Minu jaoks on konverents juba aastaid olnud koht, kus saada kokku investeerimiskogukonnaga ning ammutada lugematul hulgal investeerimis- ja äriideid.

Rääkimata tohutust panusest enesearengusse. Tutvused, hea meelelahutus ja läbinisti praktiline programm on eesmärgid, mis saavad 22. jaanuaril Kultuurikatlas taas kord kuhjaga täidetud. See on lubadus, mida julgen anda, sest olen taas olnud ihu ja hingega programmi juures, et väärtus investeerimiskogukonnale oleks maksimaalne. Kajastugu see võidetud ajas, rahas või tutvustes.

Ükski küsimus ei jää vastuseta

Ühes võib olla kindel – ükski küsimus, kui tahes lihtne või keeruline, Kultuurikatlas juba vastuseta ei jää. Minu soov on ikka olnud, et põhjust tulla oleks nii alles esimesi samme astuval investeerimishuvilisel kui ka juba kogenud börsihundil. Igal aastal kogutud tagasiside ja 100 protsendile lähenev soovitusindeks kinnitavad, et nii on see ka alati olnud.

Mida ütlevad aga eelmistel aastatel osalenud? Siin on mõned nopped tagasisidelehtedelt:

“Programm oli hea. Lava ülesehitus lahe. Kodust vaatamine oli päris mugav, ei tundnud survet haigutada ega valju häälega naerda. Sõpradega koos vaatamine (kaas-piletiostnutega loomulikult) oli lõbus; teemasid sai jooksvalt arutada.”

“Sai häid nippe.”

“Ladus korraldus!”

„Väga hea programm ja väga hea korraldus, 10/10!“

“Meeldis kommunikatsioon enne üritust. Platvorm oli lihtsasti kasutatav.”

“Ülekanne oli kvaliteetne, visuaalselt nauditav – kiidusõnad meeskonnale.”

“Tugevad esinejad.”

Mida võin veel lubada? Otse laval ja publiku silme alla hakkavad lendama nii ostu- kui ka müügiorderid ning viimse detailini saab avatud nii mõnegi tuntud investori isiklik investeerimisportfell. Investeerimisideid luban rohkem, kui kokku jõuab lugeda. Eestist, Skandinaaviast ja ookeani tagantki.

Loe lisaks Kuidas järjekindlalt edestada turge ja investeerimisproffe?

Teiste investeerimisstaaride kõrval esitlesin läinud aastal lavalaudadel mitut ostu- ja müügiideed minagi ning hea meel on näha, et praeguseks on minu publiku silme all tehtud 7600 euro suurune LHV aktsiate ostutehing toonud pea 70% tootlust. Teisisõnu, enam kui 5000 eurot realiseerimata kasumit nagu maast leitud! Ka esitlesin konverentsil Coop Panga ostumõtet, mille teoks tegemine on mulle nüüdseks portfelli lisanud enam kui 90% ehk 9000 euro jagu realiseerimata kasumit. Mõistagi ei olnud need kogu konverentsil kaugeltki kõige tootlikumad ideed.

Edulood, aktsiad, makrovaade, idufirmad, kinnisvara, tulevikutrendid, krüptovarad, optsioonid, võimendus, lennukas karjäär, suurimad investeerimisvead ja möödapanekud – need on vaid mõned märksõnad, mis konverentsil jutuks tulevad.

Formaat loob uusi võimalusi

Läinud aastal olid minu konverentsil esmakordselt paralleelsessioonid, kus sai veelgi süvendatumalt tegijate käe all mõnda praktilist investeerimistarkust omandada – et formaadi võttis publik hästi vastu, jätkame samamoodi. Niisiis, kaks konverentsi ühe hinnaga.

Ja mitte ainult. Kui mullu tuli koroonapiirangute tõttu kolida täielikult veebiformaati, siis tänavu saame võtta parima nii saalist kui ka veebist. Nii on kõigil võimalik nii kohale tulla kui ka üritust veebis jälgida.

Investor Toomase konverents 2022 Toimub 22. jaanuaril Kultuurikatlas. Konverentsi saab jälgida nii kohapeal kui veebis. Esineb ligi 30 oma ala tippu. Teiste seas: Seppo ja Hugo Saario, Triin Hertmann, Henrik Ojamaa, Marko Oolo, Madis Toomsalu, Margus Rink, Kristi Saare, Saara Arulaane, Liisa Pink, Jaak Roosaare, Arne Talving jpt. Juttu tuleb aktsiatesse investeerimisest, investeerimisvigadest, ettevõtlusest, idufirmadesse investeerimisest, kinnisvarast, ühisrahastusest, maailma majanduse hetkeseisust ja paljust muust. Konverentsi aitavad korraldada LHV, EstateGuru, Valge Klaar, Nasdaq Tallinn, Redgate Capital, Funderbeam jt. Täpsem info ja päevakava on leitav: www.investortoomas.ee Facebookis leiab ürituse kohta infot siit. Allikas: investor Toomas

Ehkki esinejatelt küsimusi küsida ja teiste osalejatega suhelda saab kenasti veebiformaadiski, soovitan kohale tulla kõigil neil, kes soovivad investeerimistähtedega silmast silma kohtuda. Saladuskatte all võiks öelda, et mitu suurt üllatust, pommuudist ja esinejat on veel varuks!

Kindlasti soovitan kohale tulla neilgi, kes soovivad kohtuda Soome investeerimislegendi Seppo Saarioga, kes esineb seekord koos oma pojapoja Hugo Saarioga. Nimelt ilmub täpselt konverentsiks Saariolt Äripäeva Raamatuklubi ja LHV koostöös eesti keeles uhiuus investeerimisõpik, mis seekord on pühendatud noortele.

Enam kui 60 aastat börsidel tegutsenud vanameistri vaim on teravam kui kunagi varem ning konverentsil räägib ta, kuidas leida oma portfelli paljulubavaid kasvurakette ning milliste investeeringutega on võimalik oma investeeringu väärtus kümne aastaga kümnekordistada ehk teenida keskmiselt 26 protsenti aastas.

Ahjaa, sel aastal tuleme vastu osalejate iga-aastasele soovile ning kohe konverentsi järel korraldame Kultuurikatlas ka ühe vägeva peo.

NB! Nii nagu igal aastal, hoiatan nüüdki ette, et minu varasemate aastate konverentsid on juba üsna varakult kõik viimse kohani välja müüdud. Sestap tasub endale pääse kindlustada võimalikult varakult – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!