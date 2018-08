Põrgu jäätuski

Ainult tellijale

Mis juhtub, kui Ryanair peab ärimudelit muutma? See, mis sadadele töötajatele hea, paistab minusugustele investoritele vähemalt esialgu hingekella löömine.

Milline vaatemäng! Investorid tiirlevad haidena Ryanairi ümber, mis on aastaga kaotanud oma turuväärtusest enam kui 4 miljardit eurot, ja nõuavad, et 30 aastat firmat juhtinud Michael O'Leary neile meelerahu tagasi annaks. Aga kus sa annad – alamakstud töötajatel on mõõt täis ja nad nõuavad rohkem raha. Enne, kui pole teada, kui palju nad suudavad Enne-Läheb-Põrgu-Jäässe-Kui-Ma-Ametiühinguid-Tunnistan-O´Leary käest välja väänata, on Iiri lennufirma kohta tulevikuprognoose raske teha. Kontserni esindajad on mokaotsast maininud, et kulud kasvavad 200 miljoni euro võrra aastas, aga kuidas tegelikult – ei tea mina ega ka terve analüütikute armee ega kardetavasti Ryanair isegi. Minule tähendab selline ebakindlus rahalist kaotust, aga püssi ma põõsasse visata ei tihka – seda nii Ryanairi enda kui ka tema konkurentide tõttu.

Teesid peavad veel

Vaatasin üle, kas mu kunagine investeerimistees veel pädeb: kas Ryanair on veel jõuline? Ta on Euroopa reisijate arvult suurim lennufirma, kes esikoha eest Lufthansaga võitleb. Igas kvartalis raporteerivad iirlased ca 6protsendisest reisijate kasvust. Lufthansal oli aga seljataga suurepärane aasta, kus reisijate arv kasvas ligi 20%. Ryanair on oma lipule kirjutanud, et igal aastal kasvatakse 200 miljoni reisija võrra – ja nii kuni 2024. aastani järjest.