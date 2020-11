Ostke aktsiaid nagu lihalõike … soodushinnaga

Pikas perspektiivis annab just väärtusinvesteerimise põhimõtete rakendamine turu keskmisest parema tootluse. Foto: Unsplash

Christopher H. Browne on veendunud, et investeerimisega tegelemiseks ei pea sugugi geenius olema, vaja on vaid arusaamist mõningatest põhimõtetest. „Väärtusinvestori taskuraamatus“ jagab ta väärtusinvesteerimise põhitõdesid, mida on isegi edukalt kasutanud.

Ehkki aktsiaomanike arv maailmas aina tõuseb, on vähesed võtnud endale vaevaks investeerimise põhitõed selgeks teha. Väärtusinvesteerimine ei ole mitte nimekiri kindlatest reeglitest, vaid pigem rida põhimõtteid, mis moodustavad investeerimise filosoofia.