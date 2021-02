Schwager pakub kauplemistarkuste tõelist ekstrakti

"Ma pole vist kunagi varem lugenud ühtegi raamatut, mille iga väitega oleksin nõus," ütleb "Turuvõlurite taskuraamatu" kohta kaupleja ja investor Igor Doroshenko.

Jack D. Schwageri „Turuvõlurite taskuraamat“ haaras mind esimesest peatükkist, rääkides justkui minu kauplemise teekonnast. Tänaseks on mul aktsiatega kauplemise kogemust 14 aasta jagu, mistõttu julgen end pidada professionaalseks ja kogenuks kauplejaks.

Olen küll astunud erinevate rehade otsa, kuid oma vigadest olen ma õppinud. Ka raamat räägib sellest, kuidas tippkauplejad on alustanud oma teekonda kaotustega, kuid vaatamata sellele edasi liikunud. Huvitav on lugeda, et erinevatel inimestel on olnud väga sarnane teekond, ka minu omaga.