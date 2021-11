Kõhutundel ei tohiks olla kohta otsuses, keda tasub usaldada

Usaldus on etteaimatavus, on läbirääkimiste koolitaja ja coach Jakob Saks veendunud. Foto: Raul Mee

Kui loome uusi suhteid, valime uut tarnijat, äripartnerit, alluvat või ülemust, ei ole meil luksust oodata aastaid, et järeldusi teha. Kuidas hinnata inimeste usaldusväärsust võimalikult täpselt juba suhte alguses?

Mind on lapsest saati paelunud eriagentide maailm: James Bond, Jason Bourne, Ethan Hunt, Nikita jne. Olgu see käsivõitlus, situatsiooniteadlikkus, pahade läbinägemine, relvade käsitsemine, keelteoskus või äärmuslik kohalolek – nende tavainimestele kättesaamatud võimed teevad nad salapäraseks ja annavad filmidele selle õige põnevuse loori. Reaalsusest jääb lahutama vaid see pisike detail: no tore, aga kuidas saaks mina nii teha?

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099