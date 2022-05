Jocko Willink: lõpuks taanduvad kõik probleemid juhtimisprobleemiks

Maailm muutub pidevalt, kuid see, kuidas ja kui kiiresti suudame kohaneda, sõltub juhtimisest, kinnitab Combat Ready kaasasutaja Martin Jõesaar (paremalt teine), kelle kõrva seisab raamatu autor, Jocko Willink (paremalt esimene). Foto: Erakogu

Jocko Willinkil on suurepärane oskus siduda militaar- ja ärimaailm. Tuues välja hulga näiteid ning lahendusi mõlemast, tõestab ta selgelt, et juhtimise põhimõtted on universaalsed.

Jocko on suure lahingukogemusega USA mereväe eriüksuse NAVY SEAL ohvitser, kes töötas välja enamiku SEALi üksuse juhtide koolitussüsteemist. Selle arendamise käigus pani ta kirja põhimõtted, kuidas juhtimisalaseid väljakutseid lahendada. Need toimivad absoluutselt igas valdkonnas.

Kõik algab vastutuse võtmisest, millele keskendub Jocko ja Leifi Babini esimene raamat „Ülim vastutus“ (ingl k „Extreme Ownership“). Võttes vastutuse kõige eest, mis meie elus toimub, kontrollime oma elu. Me ei otsi vabandusi ega süüdista teisi, kui miski ei lähe nii, nagu tahtsime, vaid tunnistame, et oleksime saanud ka ise paremini käituda. Seejärel keskendume asjadele, mida saame olukorra parandamise nimel teha kohe. Lõpetuseks peame keskenduma ka protsessi või oma tegevuste muutmisele, et sama probleemi edaspidi ennetada.

Paraku on siin oma ohud. Kuigi autorid valisid esimese raamatu pealkirja teadlikult sõna „extreme“, pole äärmused kunagi head. Elu on harva mustvalge ja juhtidena peame lahendama äärmiselt keerulisi olukordi, mis mõjutavad paljude elusid. Oluline on otsustades juhinduda organisatsiooni eesmärkidest, suhete hoidmisest ja arendamisest. Kui organisatsiooni strateegilistest eesmärkidest saadakse selgelt aru, on ka siin tekkivad vastuolud lahendatavad.

„Juhtimise strateegia ja taktika“ on oluliseks täienduseks Jocko olemasolevale raamistikule. Nagu varasemates raamatutes, kasutab ta nüüdki rohkelt lahingusituatsioonide kirjeldusi ja näiteid enda teenistusest SEALi üksuses, et rõhutada õpikohtade tähtsust. Sõda iseloomustavad pidevalt muutuv keskkond, napp informatsioon, vajadus kiiresti otsustada ja suur stressitase. Ärimaailma saab täpselt samamoodi iseloomustada, mistõttu on nendest näidetest palju õppida ka neil, kes ei ole militaarvaldkonnaga kokku puutunud.

Ei ole olemas halbu meeskondi, on ainult halvad juhid

See on ütlus, mis leiab korduvalt kinnitust nii selles raamatus kui ka samateemalistel koolitustel. Maailm muutub pidevalt, kuid see, kuidas ja kui kiiresti suudame kohaneda, sõltub juhtimisest: lõpuks taanduvad kõik probleemid juhtimisprobleemiks. Seetõttu peab juhtide arendamine olema iga ettevõtte üks suurimaid prioriteete.

Kõikides Jocko raamatutes on läbivaks teemaks juhtide koolitamine ja arendamine. Juhtimine on oskus ja seda peab õppima praktika kaudu. Sel põhjusel on Jocko koos oma meeskonnaga ehitanud üles ettevõtte Echelon Front. Eestis ja Põhja-Euroopas on nende koostööpartner ettevõte Combat Ready, mis keskendub samuti vastutuse võtmise kultuuri loomisele organisatsioonides, aga ka juhtide arendamisele praktilise treeningu käigus.

Vastutuse võtmise kultuuri loomine saab alguse meist kõigist. Igaüks peab olema valmis juhtima, seda sõltumata ametinimetusest: mõjutame ju oma valikutega nii alluvaid ja kolleege kui ka juhte ning koostööpartnereid. Keskendudes vastutuse võtmisele ja probleemide lahendustele, suuname teisigi järjest rohkem sama tegema. Kui lisada siia teadlik ja pidev juhtide arendamine, tekib organisatsioonis vastutuse võtmise kultuur, mis loob võimalused suurepäraste tulemuste saavutamiseks.

Jocko raamatud ja koolitused annavad kõigile võimaluse rakendada juhtimisvõtteid, mis on teinud SEALi üheks parimaks eriüksuseks kogu maailmas.